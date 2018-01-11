Панин накопил штрафов на 250 тысяч рублей

Сегодня, 12:08

Российский скандальный актёр и блогер Алексей Панин накопил штрафов за нарушение ПДД на общую сумму в 250 тысяч рублей.

В сообщении указано, что Алексей Панин является злостным нарушителем. На его счету многочисленные штрафы за ПДД, в которые входят неправильная парковка, превышение максимально допустимой скорости, проезды на «красный» и прочие. Информацией поделился друг скандалиста Владимир. Он заявил, что причиной массовых нарушений стала «чёрная полоса» в жизни актёра. Известно, что сначала Панин расстался со своей супругой, а потом с другой женщиной. По его словам, блогер постоянно находился в состоянии депрессии, наверное поэтому и «жал педаль в пол». Владимир утверждает, что у Панина уже накопилось более сотни штрафов, а их общая сумма составляет порядка 250 тысяч рублей. Его друг искренне надеется, что Алексей Панин всё-таки уплатит все долги, так как средства для этого у него есть.

Корреспонденты постарались узнать у самого актёра, что он думает по этому поводу, но Алексей ушёл от ответа. Он заявил, что не собирается выставлять на всеобщее обозрение детали своей личной жизни.