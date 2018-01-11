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Ольга Бузова заставила 4-летнюю девочку петь про пенисы

Сегодня, 11:49

Ольга Бузова пару дней назад запустила флешмоб, суть которого заключается в исполнении каверов на песню «Wi-Fi». Одной из участниц стала 4-летняя девочка, которая спела про мужские половые органы.

Поклонники Бузовой сразу стали искать ролики по хештегу #еслитынемужчинааwifi и наткнулись на видео с маленькой девочкой, которая спела популярную фразу «Меня ты хочешь, а получишь ***» из песни «Wi-Fi». Некоторые стали упрекать маму 4-летней девочки в том, что ей рано слушать такие песни. Но к Бузовой нашлось больше претензий.

Дело в том, что певица начала флешмоб без каких-либо возрастных и половых ограничений. Уже спустя пару часов после начала появились первые видеоролики, в которых «Wi-Fi» исполнили трансвеститы, просто накрашенные мужчины и маленькие дети. Маме 4-летней девочки стали советовать удалить ролик и давать слушать песни, которые девочке подходят по возрасту.


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