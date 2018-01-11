VistaNews.ru


Ольга Бузова показала, с кем провела эту ночь

Сегодня, 11:05

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала своим поклонникам, с кем провела вчерашний вечер и ночь. Рядом с бывшей женой Дмитрия Тарасова были ее любимые собаки.

Ольга Бузова опубликовала в истории Instagram своих любимцев. Она рассказала, что собаки не отходили от нее весь вечер, и даже провели в ее кровати эту ночь. Бузова известна своей любовью к маленьким собакам, именно поэтому в ее квартире в данный момент живут два животных.

Своих псов породы "Шпиц" и "Йоркширский терьер" Бузова регулярно показывает на страничке в Instagram. Собаки очень любят свою хозяйку, поэтому звезда старается проводить с ними как можно больше времени.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.