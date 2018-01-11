Ольга Бузова показала, с кем провела эту ночь

Сегодня, 11:05

Певица и телеведущая Ольга Бузова показала своим поклонникам, с кем провела вчерашний вечер и ночь. Рядом с бывшей женой Дмитрия Тарасова были ее любимые собаки.

Ольга Бузова опубликовала в истории Instagram своих любимцев. Она рассказала, что собаки не отходили от нее весь вечер, и даже провели в ее кровати эту ночь. Бузова известна своей любовью к маленьким собакам, именно поэтому в ее квартире в данный момент живут два животных.

Своих псов породы "Шпиц" и "Йоркширский терьер" Бузова регулярно показывает на страничке в Instagram. Собаки очень любят свою хозяйку, поэтому звезда старается проводить с ними как можно больше времени.