Дочь Екатерины Волковой попала в реанимацию из-за тяжелой болезни

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Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова дала откровенное интервью одному из популярных изданий в мире шоу-бизнеса. В нем она поведала о семейной жизни и о том, как страшно переживала за свою дочь, которая в начале прошлого года попала в больницу.

В январе минувшего года в семье Екатерины Волковой случилось несчастье, о котором она поведала совсем недавно. В день, когда актриса праздновала свой день рождения, у ее дочери Лизы внезапно поднялась температура. Родители были вынуждены вызвать "скорую", на которой ребенка позже и увезли. Но анализы и обследования ничего не показали. Елизавету отправили домой.

Однако спустя время Екатерина, вернувшись с работы, обнаружила, что дочери совсем плохо. Вызванная бригада скорой помощи диагностировала перитонит. Девочку снова увезли в больницу, где сделали срочную операцию, а затем подключили к датчикам, дабы следить за ее состоянием. Их отключали только во время приезда актрисы. В целом, девочке запретили пить и есть.

Волкова также возмущалась тем фактом, что ее, да и вообще всех детей с разными болезнями, поместили в душную палату, где находились те, кому можно было есть и пить, и те, кому нельзя.

"Неужели нельзя каждому ребенку выделить палату?", - удивлялась актриса.