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Анастасия Волочкова отчитала своих завистников в социальной сети

Сегодня, 00:03

Популярная звезда балета Анастасия Волочкова красиво отчитала своих завистников и антипоклонников. Она практически «вышла из себя» в монологе на странице социальной сети.

Анастасия Волочкова уже не смогла терпеть негатив от своих завистников, которые начали фактически преследовать балерину в прямом смысле. На просторах интернета начали появляться многозначительные заметки о репутации Волочковой. Это все просто затронуло балерину за живое и она не стала терпеть подобного издевательства. На своей странице в социальной сети, Анастасия Волочкова дала волю чувствам и отчитала хорошенько фолловеров и завистников. Она предложила каждому пройти тот путь, что пришлось преодолеть ей самой, а потом интенсивно обсуждать детали жизни.

Кроме того, Волочкова сказала причину такого осуда завистников. Просто нелепости всякие исходят потому, что люди, разносящие всю муть, не смогли реализовать себя в жизни. Также танцовщица посоветовала антипоклонникам закрыть свои рты.


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