Сексуальный купальник Олеси Малинской снес головы фанатам

Вчера, 23:04

Олеся Малинская сообщила в сети о своем купальнике, который фактически, снес головы поклонникам. Фото девушка опубликовала на своей странице в социальной сети. Новый уникальный фотокадр появился на странице в интернете Олеси Малинской.

В центре изображения девушка в сексуальном купальнике. Видимо оригинальный летний аксессуар настолько впечатлил фанатов героини, что ей начали поступать вопросы о том, правда ли это ее творение. Олеся Малинская является дизайнером и автором коллекции модных купальников.

Многие из своих моделей девушка представляет самостоятельно. Она также принимает участие в подборе тканей и фасонов. Судя по максимальным отзывам поклонников, последняя коллекция соблазнительного бикини стала просто взрывом среди общественности. Кроме того, Олеся занимается и фотографией.