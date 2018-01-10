Харви Вайнштейна ударили по лицу в ресторане

Вчера, 21:49

Голливудского продюсера Харви Вейнштейна ударили в ресторане. Об этом сообщает TMZ.

Вейнштейн получил два удара в лицо в одном из ресторанов, который находитсям в Скотсдейле. Как стало известно, к Вайнштейну подошел неизвестный мужчина, находившийся за соседним столиком, попросив того сфотографироваться, потому как он якобы является его поклонником. Со злобным видом Харви отказал тому.

После того, как Вайнштейн пообедал, подвыпивший поклонник призвал товарища записать на видеоролик то, что произойдет в настоящее время. Мужчина набросился на продюсера, ударив того. В результате продюсер покачнулся и едва не упал. Друг нападавшего предложил вызвать сотрудников правоохранительных органов, но тот ответил отказом и ушел. Свой поступок объяснил, тем, что таким образом он отомстил ему за его насилие над девушками.