Регина Тодоренко шокировала откровенным снимком читателей XXL

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Регина Тодоренко представила откровенный снимок специально для XXL. Эта презентация стала не единственным подарком для популярных глянцевых журналов.

Очередной сюрприз для читателей глянцевого журнала XXL представила Регина Тодоренко. Известная фотомодель снялась полностью обнаженной перед фотокамерой оператора и подарила целый набор снимков изданию. Поклонники шокированы таким смелым поступком поп-дивы. Хотя для самой Регины такое мероприятие уже не впервой. Ранее ее фотоподборки были опубликованы на страницах периодического издания Maxim.

На тех фото девушка также изображена без одежды. Рейтинг популярности Тодоренко просто зашкаливает. Читатели считают красавицу практически секс-символом, оставляя свои комментарии в Сети. Регину Тодоренко фанаты знают, как бывшую участницу ток-шоу «Орел и Решка». В настоящее время звезда телеканала уже не принимает участия в программе, зато ею очень интересуются модные и популярные журналы.