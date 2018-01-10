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Актриса удивила соцсети, не моргая две минуты

Вчера, 20:54

Актриса Джессика Честейн поставила голливудский рекорд по неморганию. Такое странное достижение довелось совершить звезде в прямом эфире телепередачи El Hormiguero. Поставив рекорд в 2 мин. 1 сек. Девушка обогнала свою предшественницу Маргарет Куэлли с рекордом в 1 мин. 14 сек.

Поклонники Джессики Честейн удивились, что их любимица владеет такими сверхспособностями. Актриса показала, как мастерски умеет не моргать длительное время. Обогнав свою предшественницу и коллегу Маргарет Куэлли (она поставила рекорд в 1 мин. 14 сек.).

Честейн в прямом эфире испанского телеканала в телешоу El Hormiguero поставила рекорд по неморганию длинной в 2 мин. 1 сек. Теперь поклонники Джессики ждут новых скрытых навыков от актрисы.


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