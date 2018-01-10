Серена Уильямс с дочерью снялась для обложки журнала Vogue

Вчера, 22:55

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в парной фотосъемке для журнала известного издания. Составить пару ракетке смогла ее 4-х месячная дочка. Фото стали обложкой февральского выпуска Vogue.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась со своей 4-х месячной дочерью Алексис Олимпией для Vogue. Об этом узнали поклонники спортсменки из ее аккаунта в Twitter. На фото молодая мама со своей девочкой выглядят очень счастливыми. Подписчики спортсменки уже делятся своими предположениями, на кого похожа малышка.

Также в сети появилось интервью с Сереной, а поклонники в печатной версии интервью ждут новых фактов о знаменитости.