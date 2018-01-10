VistaNews.ru


Серена Уильямс с дочерью снялась для обложки журнала Vogue

Вчера, 22:55

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в парной фотосъемке для журнала известного издания. Составить пару ракетке смогла ее 4-х месячная дочка. Фото стали обложкой февральского выпуска Vogue.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась со своей 4-х месячной дочерью Алексис Олимпией для Vogue. Об этом узнали поклонники спортсменки из ее аккаунта в Twitter. На фото молодая мама со своей девочкой выглядят очень счастливыми. Подписчики спортсменки уже делятся своими предположениями, на кого похожа малышка.

Также в сети появилось интервью с Сереной, а поклонники в печатной версии интервью ждут новых фактов о знаменитости.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.