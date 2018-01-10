Представитель Ивана Краско бросился с кулаками на любовника его молодой супруги

Вчера, 19:59

На съёмках шоу, где должны были разоблачить измену Натальи Краско своему мужу с неким Александром, известный актёр не появился. Однако он отправил на эфир своего директора и пиар-менеджера, который бросился на предполагаемого кавалера замужней женщины с кулаками, как сообщает VladTime.

Пострадавший получил несколько ссадин, и у него начала идти носом кровь. Молодой человек в рамках передачи уточнил, что с Натальей Краско встречается ещё с лета прошлого года, и долго скрывать у них это не вышло. Через некоторое время 87-летний актёр понял это, но на развод не подал.

Стоит отметить, что слухи о том, что 27-летняя Наталья Краско изменяет своему пожилому супругу, ходят уже длительное время. Некоторые отмечали, что ей не нравятся некоторые черты его характера, несмотря на восхищение талантом в ранних интервью, а также девушка не хочет детей от артиста.