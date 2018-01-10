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Семья Шурыгиной возмутилась освобождением Сергея Семёнова

Вчера, 20:02

Родные Дианы Шурыгиной отреагировали на освобождение из тюрьмы "насильника" их дочери. Об этом сообщают СМИ России.

Родители ставшей известной школьницы настороженно относятся к освобождению из мест не столь отдаленных Сергея Семёнова, которого ранее осудили за насилие над Дианой. Ее мать сообщает, что семья только оправилась после шока, начала жить заново, и не хочет новых скандалов. Женщина утверждает, что ее дочь занята семейным бытом, а из-за выхода парня могут начаться новые проблемы.
В прошедшем году Наталья Шурыгиеа записала видеообращение к главам ФСИН, попросив не выпускать из тюрьмы Семёнова на свободу. Мать Дианы заявила, что парень не раскаялся, а пиарится на минувшем событии, когда он будто бы подверг сексуальному насилию ее дочь.
Диана Шурыгина обвиняет Сергея Семёнова в изнасиловании на вечеринке. Вначале парня отправили в колонию на 8 лент, но позже суд назначил ему срок в 3,3 года. Теперь же его освободили за хорошее поведение.


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