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Эвелина Блёданс "беременна третьим салатиком"

Вчера, 18:55

Поклонники Эвелины Блёданс поспешили обрадоваться, что телеведущая ждёт ребёнка, как позже осознали, что живот у неё вырос от новогодних праздников. «Беременна третьим салатиком», - стали подписывать пользователи Instagram один из её последних опубликованных снимков.

Во время встречи Нового года и Рождества стол, как правило, накрыт намного сильнее, чем обычно. В эти дни даже звёзды российского шоу-бизнеса позволяют себе наедаться до отказа. Стоит отметить, что Блёданс удивила своих поклонников необычной подписью. «Животик продолжает расти», - именно так указала телеведущая в описании к фото.

Это насторожило фанатов, и они стали массово писать, что Блёданс ждёт третьего ребёнка. Сопоставив слухи в СМИ, что телеведущая об этом якобы стала заявлять летом 2017 года, остановить радостных подписчиков было невозможно. Но спустя некоторое время многие поняли, что живот растёт из-за переедания во время новогодних и рождественских праздников, а не от третьей беременности.


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