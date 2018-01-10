"Завидная невеста": Поклонники обругали Бузову за одиночество

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Статус «завидная невеста», - именно с таким заголовком выйдет печатный вариант журнала «Антенна» с Ольгой Бузовой. Об этом певица рассказала в своём блоге, после чего подверглась массовой критике со стороны поклонников.

Они в основном стали «ругать» Бузову за то, что упустила Дмитрия Тарасова, который накануне женился, а также не начала ещё встречаться с Романом Гриценко. «Оля, ну возьми себя в руки, меняй свой статус «завидной невесты» на «успешная жена», веди себя нормально», - написала одна из подписчиц. К её мнению присоединились сотни других пользователей Instagram. Они подчеркнули, что очень важно создавать семью, несмотря ни на что, а Бузовой необходимо счастье.

За 2017 год, по данным VistaNews, у Бузовой было 3 ухажёра, каждый из которых был красив и богат в свою очередь. Но в результате певица так никого и не выбрала, считая их недостойными себя.