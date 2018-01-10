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Меган Маркл удалила все аккаунты из социальных сетей. Такое решение невеста принца приняла после официального объявления о помолвке.

Весь мир уже несколько месяцев обсуждает помолвку принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Теперь актриса должна соответствовать стандарту королевской семьи. Для этого она решила удалить все свои странички в социальных сетях. Такое решение Маркл приняла во избежание кривотолков, которые могут появиться в результате анализа ее аккаунта журналистами.

Также будущая жена принца сообщила, что после того, как начала отношения с Гарри, перестала посещать свои странички в социальных сетях. Несмотря на это, ее страничку в социальной сети Instagram посетили уже 1,9 миллионов пользователей, не отстают и пользователи других социальных сетей.

Меган Маркл обратилась к своим фолловерам и поблагодарила их за то, что они долгие годы были с ней, переживали ее радости и горести, взлеты и падения. Невеста принца сообщала, что теперь у нее совсем другой статус, который не позволяет ей излишне распространять информацию о себе и своей семье.

Такое внимание актрисы тронуло ее поклонников, но они все равно расстроились, что не смогут наблюдать за жизнью Маркл.