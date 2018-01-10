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Мемы о вышедшем на свободу насильнике Шурыгиной взорвали интернет

Сегодня, 14:29

Только сегодня утром осужденный за изнасилование уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, а интернет уже под завязку забит мемами и демотиваторами о столь радостном для освобожденного парня событии.

Вместо изначально установленных 8 лет строгача, Сергей Семенов провел в тюрьме общего режима чуть более года. По словам самого насильника, все вокруг со временем поверили в его невиновность, позволив скандальной истории закончиться хэппи-эндом. 

 

 

 

 

Интернет-сообщество провожало уроженца Ульяновска в тюрьму потоком юмористических мемов, а теперь аналогичным образом встречает его на свободе. К слову, уголовник уже успел прокомментировать свое пребывание в колонии.


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