Мемы о вышедшем на свободу насильнике Шурыгиной взорвали интернет

Сегодня, 14:29

Только сегодня утром осужденный за изнасилование уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу, а интернет уже под завязку забит мемами и демотиваторами о столь радостном для освобожденного парня событии.

Вместо изначально установленных 8 лет строгача, Сергей Семенов провел в тюрьме общего режима чуть более года. По словам самого насильника, все вокруг со временем поверили в его невиновность, позволив скандальной истории закончиться хэппи-эндом.

Интернет-сообщество провожало уроженца Ульяновска в тюрьму потоком юмористических мемов, а теперь аналогичным образом встречает его на свободе. К слову, уголовник уже успел прокомментировать свое пребывание в колонии.