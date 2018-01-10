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Поклонники считают, что гримасы портят лицо Эмилии Кларк из «Игры престолов»

Сегодня, 13:54

Поклонники звезды сериала «Игра престолов» Эмилии Кларк просят её не портить свое лицо непонятными гримасами, которые только добавляют актрисе лишних морщин. Кроме того, фанаты также раскритиковали внешний вид знаменитости на церемонии «Золотой глобус».

Пользователи Сети считают, что 31-летняя Эмилия Кларк сильно портит свое миловидное лицо постоянными гримасами и кривляньями. Фанаты считают, что девушка уже не маленький ребенок, поэтому её не стоит постоянно кривляться на камеру. Более того, по причине активной мимики на лице актрисы уже появилось множество морщин.

Стоит отметить, что Эмилия Кларк всегда прислушивается к мнению своих поклонников. Актриса даже перекрасилась в блондинку из-за того, что фанаты были разочарованы, когда увидели темные волосы Дейенерис в реальной жизни.


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