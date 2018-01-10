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Насильник Шурыгиной Семенов рассказал о жизни в колонии

Сегодня, 13:06

Уроженец Ульяновска Сергей Семенов, севший в тюрьму за якобы изнасилование звезды интернета Дианы Шурыгиной, дал первые комментарии после выхода на свободу по условно-досрочному освобождению. В колонии парня никто не обижал, так как все с пониманием отнеслись к его истории.

Пребывая в тюрьме, Семенов обзавелся множеством друзей. Осужденного даже поддерживали сотрудники колонии, считавшие молодого парня жертвой жестокого обмана. Первое время за решеткой было непривычно и страшно, однако со временем переживания сменились ожиданием свободы, рассказал Семенов журналистам.

Напомним, уроженца Ульяновска обвинила в изнасиловании нынешняя звезда интернета Диана Шурыгина. Парень не смог убедить суд в обратном, отправившись в колонию строгого режима на 8 лет. Позднее дело Семенова пересмотрели, сменив наказание на 3 года и 3 месяца тюрьмы общего режима. В итоге, Семенов вышел на свободу по УДО.


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