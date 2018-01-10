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Экс-супруга Джигарханяна говорит об угрозе жизни

Сегодня, 12:31

Адвокат экс-супруги Джигарханяна утверждает, что приготовила несколько исковых производств в суд. Также имеется заявление в органы об угрозе жизни Виталины Цымбалюк-Романовской.

Женщина на сегодняшний день получает всякого рода угрозы для жизни в свою сторону, сообщила её личный адвокат Лариса Широкова. В таких угрозах сообщалось, чтобы Виталина отказалась от квартир, которые якобы принадлежат ей. До конца этой недели будут готовы все нужные документы.

При этом сторона Джигарханяна утверждает, что Виталина Цымбалюк-Романовская незаконно завладела денежными средствами и квартирами, которые принадлежат именно супругу. Об этом было оформлено заявление в следственный комитет.


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