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Названы лауреаты «Грэмми» 2018 года

Сегодня, 12:03

Названы лауреаты «Грэмми» 2018 года. Группа Queen и Тина Тернер станут обладателями награды. Церемония и концерт в честь призеров запланированы на лето этого года.

Главным событием лета нынешнего года станет церемония вручения премии «Грэмми». Среди авторов и исполнителей находятся имена членов группы Queen и Meters, Тина Тернер. Также свои статуэтки получат Нил Даймонд и Эммилу Харрис. Глава National Academy of Recording Arts and Sciences Нил Портнов анонсирует проведение церемонии летом 2018 года.

Поклонники и фанаты знаменитых конкурсантов уже обсуждают готовность к торжеству и цены на билеты главной церемонии. Также в комментарии в сети Интернет стали попадать разговоры о звездных нарядах, которые станут украшением красной дорожки.


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