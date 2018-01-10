Михаил Державин будет захоронен на Новодевичьем кладбище: Актеру не могут найти место для могилы

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Место захоронения актера пока называется ориентировочно.

Близкий друг семьи артиста сообщил о том, что пока родственники Михаила Михайловича пытаются найти место на Новодевичьем кладбище Москвы, так как именно там захоронены родители актера и его младшая сестра. Но непосредственно вблизи от них захоронение просто невозможно в силу отсутствия достаточной территории, пока решается вопрос о том, чтобы выделить место неподалеку от их могил.

Напомним, что известный актер Михаил Державин умер 10 января рано утром. Артист уже давно страдал от долговременной болезни. Его не стало в возрасте 81 года. Как стало известно от анонимного источника, у актера наблюдалось заболевание сосудов, которое обострилось буквально за две недели. Последние пару дней Михаил Михайлович уже практически не приходил в сознание.

Друзья и коллеги называют Державина одним из самых ярких представителей старой актерской школы, его смерть стала огромной утратой для Театра сатиры, где он считался ведущим актером.

Судьба Михаила Державина была, можно сказать, предопределена местом его рождения - знаменитая «Щука» находится в соседнем подъезде здания на улице Вахтангова, где он рос. Будущий актер закончил это училище в 1959 году и поступил на работу в Московский театр им. Ленинского комсомола на Малой Бронной. Но настоящим его призванием стал Московский театр сатиры, в котором он служил с 1968 года, здесь на его счету более 40 ролей.

В юмористической передаче «Кабачок 13 стульев», где Державин выступал в роли пана Ведущего, собирались многие известные актеры и юмористы, программа выходила в эфир с 1967 по 1980 год. Всей стране известен дуэт Михаила Державина с Александром Ширвиндтом, каждое выступление на эстраде которого отличало особенное чувством юмора. Эти двум актерам удавалось создать атмосферу тонкой, аристократической иронии, «без лишних слов», ее еще называют «английским юмором».

Театром сатиры стал руководить Александр Ширвиндт после того, как скончался Валентин Плучек, занимавший ранее эту должность. Михаил Державин сыграл довольно много ролей в спектаклях, которые поставил Ширвиндт. Нельзя сказать, что Михаил Михайлович часто появлялся в киноролях, но его работы были запоминающимися, он сыграл в таких фильмах, как: «Зимний вечер в Гаграх», «Старые клячи», «Импотент» и других, одной из главных работ на его творческом пути стал фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Вклад артиста в сферу отечественного театра и кинематографии был отмечен несколькими правительственными наградами.