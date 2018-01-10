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Соколовский и Дакота уехали на отдых с дочерью на Бали

Сегодня, 11:23

Несколько дней назад Рита Дакота и Влад Соколовский вместе со своей маленькой дочуркой и родителями отправились на Бали. Такую традицию они соблюдают каждый год зимой. Хейтеры плохо высказываются в сторону Риты по поводу того, что та не справляется с обязанностями мамы, так как ребёнок ещё слишком мал.

"Мы, как родители, должны доказать всем, что маленький ребёнок вовсе не мешает путешествовать по миру и проводить яркую жизнь", - рассказала пара. Как стало известно, музыканты арендовали себе хороший котедж в самом недоброжелательном районе Бали. Это их любимое место - район возле горы Агунг.

В прошлом году Рита с Владом путешествововали там больше трёх месяцев, после чего приехали отдохнувшие и вдохновлённые. " Год назад мы бы ничего не меняли, но теперь с маленькой дочкой мы не решимся ехать туда", - поделилась певица в своём блоге. После того как обстановка улучшилась, Влад и Рита взяли ребёнка и улетели на Бали. А вот в Москву они вернутся через 2 месяца.


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