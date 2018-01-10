Джессика Альба показала новорожденного сына на фото

Сегодня, 11:05

Снимками новорожденного сына умилила поклонников Джессика Альба. В последний день 2017 года актриса стала многодетной мамой.

Поклонники актрисы Джессики Альбы наперебой поздравляли своего кумира с рождением сына, который появился на свет в последний день 2017 года. Малышу дали имя Хайс Альба Уоррен. Теперь голливудская звезда стала многодетной матерью – у нее трое малышей.

Актриса с огромным удовольствием выкладывала в сеть снимки из своего семейного архива. Теперь Альба радует своих поклонников фото и новорожденного Хайса, которые умиляют всех подписчиков. Также звезда без стеснения показала поклонникам снимки, на которых она запечатлена через несколько дней после родов абсолютно без макияжа. Все желающие смогут посмотреть их на страничке актрисы в социальной сети Instagram.

Дети актрисы очень нежно относятся к малышу и стараются помочь матери с новорожденным. Так, старшая дочь Альбы, девятилетняя Хонор удивилась, что братик уже улыбается окружающим.

Напомним, что Джессика Альба уже десять лет состоит в браке с Кэшем Уорреном, который и является отцом троих ее детей.