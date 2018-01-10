Невесту киноактера Джейсона Стэтхема приняли за Анастасию Волочкову

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В Сети появились новые снимки с отдыха невесты известного киноактера Джейсона Стэтхема модели Роузи Хантингтон-Уайтли, которую поклонники случайно по ошибке приняли за Анастасию Волочкову. Об этом предает портал «ВладТайм».

Популярная модель Роузи Хантингтон-Уайтли летом прошлого года родила своего первенца актеру Джейсону Стэтхему. Из-за беременности фигура манекенщицы значительно изменилась и появились несколько лишних килограммов. Недавно Роузи опубликовала в своем Instagram снимок, где позирует в купальнике и темных очках. Изначально поклонники модели из России приняли Хантингтон-Уайтли за Анастасию Волочкову.

Все дело в плотной фигуре, которая стала очень напоминать внешность балерины. При этом поклонники оценили купальник модели и сообщили, что Волочковой есть у кого поучиться в правильном выборе купальников.