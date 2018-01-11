Актриса Джессика Честейн поставила рекорд по «неморганию»

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Актриса поставила рекорд по «неморганию». На такой эксперимент пошла голливудская звезда Джессика Честейн.

Актеры постоянно стараются удивить своих поклонников, для этого они идут на разные эксперименты, которые иногда выглядят нелепо или могут привести к негативным последствиям. Так, голливудская актриса Джессика Честейн решила удивить своих поклонников тем, что не моргала долгое время. Эксперимент прошел прямо в прямом эфире одного из популярных испанских телевизионных шоу.

Зафиксировано, что актрисе удалось не моргнуть на протяжении двух минут и одной секунды, что побило ранее установленный рекорд актрисы Маргарет Куэли (одна минута и 14 секунд). Напомним, что Джессика Честейн на сегодняшний день является востребованной актрисой, которую уже несколько раз выдвигали на «Оскар», в 2012 году она получила премию «Золотой глобус».

Со своими почитателями звезда поделилась тем, что установленный рекорд дался тяжело – ей было очень больно, но она решила выполнить поставленную задачу. Зрители передачи могли видеть, что сначала Честейн просто смотрела в объектив и не моргала, а через минуту у нее из глаз потекли слезы.