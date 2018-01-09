Друзья Тарасова откровенно посмеялись над Бузовой прямо на свадьбе

Вчера, 23:19

Друзья футболиста Тарасова откровенно посмеялись над его экс-супругой Ольгой Бузовой. Сам же спортсмен успел сбегать в загс по третьему кругу.

В здании Кутузовского загса 9 января состоялось бракосочетание Дмитрия Тарасова с фотомоделью Анастасией Костенко. В социальной сети появилось фото молодоженов, которое выложили друзья новоиспеченного жениха. Под фотокадром был и комментарий: «Мы – счастливы». Эта фраза известна практически каждому из программы «Дом-2», так как она является девизом проекта.

Обозреватели сразу решили, что этим изречением осуществилась насмешка над бывшей супругой футболиста Ольгой Бузовой. Также, некоторые прокомментировали, что ей эта свадьба нанесла удар. Дмитрий Тарасов не первый раз ведет под венец своих женщин. Бузова стала второй по счету, а Костеннко – третьей. Предыдущие брачные узы недолго продлились у Тарасова, от первого союза он воспитывает дочь.