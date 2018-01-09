VistaNews.ru


Друзья Тарасова откровенно посмеялись над Бузовой прямо на свадьбе

Вчера, 23:19

Друзья футболиста Тарасова откровенно посмеялись над его экс-супругой Ольгой Бузовой. Сам же спортсмен успел сбегать в загс по третьему кругу.

В здании Кутузовского загса 9 января состоялось бракосочетание Дмитрия Тарасова с фотомоделью Анастасией Костенко. В социальной сети появилось фото молодоженов, которое выложили друзья новоиспеченного жениха. Под фотокадром был и комментарий: «Мы – счастливы». Эта фраза известна практически каждому из программы «Дом-2», так как она является девизом проекта.

Обозреватели сразу решили, что этим изречением осуществилась насмешка над бывшей супругой футболиста Ольгой Бузовой. Также, некоторые прокомментировали, что ей эта свадьба нанесла удар. Дмитрий Тарасов не первый раз ведет под венец своих женщин. Бузова стала второй по счету, а Костеннко – третьей. Предыдущие брачные узы недолго продлились у Тарасова, от первого союза он воспитывает дочь.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.