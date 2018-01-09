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Instagram-аккаунт Виктории Лопырёвой восстановлен

Вчера, 20:30

Instagram-аккаунт российской звезды Виктории Лопырёвой полностью восстановлен. Все компрометирующие материалы удалены.

Сейчас на официальном странице в социальной сети Instagram можно заметить, что хакеры «разрешили» Лопырёвой восстановить все данные. В свою очередь, все порнографические материалы уже удалены. Сама же российский посол предстоящего ЧМ-2018 пока ситуацию никак не прокомментировала. Напомним, что несколько часов назад группа неизвестных хакеров слила в Сеть через аккаунт красавицы откровенный компромат на отечественных звёзд. Таким образом, киберпреступники решили прорекламировать свои услуги по взлому известных личностей российского шоубиза.


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