Instagram-аккаунт Виктории Лопырёвой восстановлен

Вчера, 20:30

Instagram-аккаунт российской звезды Виктории Лопырёвой полностью восстановлен. Все компрометирующие материалы удалены.

Сейчас на официальном странице в социальной сети Instagram можно заметить, что хакеры «разрешили» Лопырёвой восстановить все данные. В свою очередь, все порнографические материалы уже удалены. Сама же российский посол предстоящего ЧМ-2018 пока ситуацию никак не прокомментировала. Напомним, что несколько часов назад группа неизвестных хакеров слила в Сеть через аккаунт красавицы откровенный компромат на отечественных звёзд. Таким образом, киберпреступники решили прорекламировать свои услуги по взлому известных личностей российского шоубиза.