36-летняя Алессандра Амбросио ужаснула своей фигурой

Вчера, 19:53

Экс-ангел известного бельевого бренда Алессандра Амбросио произвела неприятное впечатление на своих поклонников своей неухоженной фигурой.





Ангелы во плоти на подиуме в реальной жизни выглядят более устрашающе. Бывшая популярная модель Victoria’s Secret Алессандра Амбросио во время своего отдыха стала мишенью для папарацци. Они несколько раз ловили звезду с обвисшей попой и заметно стареющей.



Поклонники стали обвинять Амбросио в применении фотошопа даже для обычных фото, поскольку ей снимки и работа папарацци сильно отличаются. Также критике подверглось чувство стиля модели. Пользователям Instagram не нравятся купальники звезды подиумов: они кажутся им «бузвкусными» и «дешёвыми».