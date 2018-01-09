Без платья и родителей: Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились

Вчера, 20:01

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко поженились сегодня, 9 января, в Кутузовском ЗАГСе. Это событие было ожидаемым для поклонников пары, хотя многие думали, что свадьба состоится позже минимум на 11 дней. Между тем, насчёт того, окажется ли этот брак счастливым, у подписчиков есть сомнения.

О своём бракосочетании «таракостики» сообщили, выставив всего по одной фотографии на каждой из страниц в Instagram. Снимки были практически идентичны, единственное – Дмитрий Тарасов показал неприличный жест и подписал кадр хештегами, в которых утверждал, что их паре всё равно, что подписчики будут думать. По словам футболиста, они просто счастливы.

Что именно не понравилось поклонникам в бракосочетании Тарасова и Костенко? Первая причина – то, что многие считают модель разлучницей, приведшей к тому, что исчезли «тарабузики». Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов в своё время считались самой романтичной и красивой парой отечественного шоу-бизнеса, люди умилялись им. Развод привёл к большой депрессии у первой.

Ольга Бузова полностью ушла в творчество, а отношения у неё "не особо" складываются, хотя некоторые СМИ причисляют к её поклонникам некоего 35-летнего бизнесмена. Ранее девушке признавался в любви участник «Дома-2» Роман Гриценко, однако она заявила, что не верит в его чувства, считая, что всё это только ради пиара.

Поклонники Ольги Бузовой постоянно сравнивали отношения Тарасова с ней и с Анастасией Костенко. Они нередко подмечали схожее поведение. Например, то, что футболист сделал фото во время отдыха на Мальдивах с моделью в точно таком же стиле, как в своё время с Бузовой. Это возмутило подписчиков, считающих, что раз спортсмен не хочет сделать как-то иначе, то и Костенко он воспринимает, только как очередную из многих, и долго он с ней не проживёт. Примерно такие же слова интернет-пользователи написали и после сообщения о бракосочетании пары. Некоторые с сарказмом поинтересовались, а не надоело ли Дмитрию Тарасову жениться.

Кроме того, многих подписчиков поразило, что пара была не в новых нарядах, а в точно таких же, какие они надевали летом на свадьбу друга. Интернет-пользователи удивились, как это Анастасии Костенко не захотелось побывать в красивом наряде, ведь предполагается, что свадьба – это самое важное торжество для девушки.

Другие были шокированы тем, что на снимке отсутствовали родители модели, а третьи поразились огромному количеству букетов, скрывающих живот девушки. По мнению подписчиков, это может быть знаком того, что Анастасия Костенко беременна, потому и скоропостижно женились.