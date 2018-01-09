Модель из Казахстана боится «жёстких угроз» от жены Аршавина

Вчера, 19:25

Модель из Казахстана Ольга Семёнова боится «жёстких угроз» со стороны жены футболиста Андрея Аршавина. Та, с её слов, пообещала «поотрубать» все пальцы на её руках, за то, что она решилась обнять её мужа.

Таким образом, Алисе Аршавиной удалось на протяжении всего одной недели «отличиться» уже во второй раз. Лишь вчера СМИ были полны сообщениями, как она «погуляла» на борту авиалайнера.

Видимо, женщине, чей век уже неизбежно движется, для поддержания собственного реноме этого уже маловато. Тем более, что и супруг уже всё менее востребован на футбольном поприще, где давно не демонстрирует особых успехов.

Поводом для высказываний жены Аршавина стало видео, появившееся в Сети, где её супруг, выступающий ныне за «Кайрат» обнимает модель из Казахстана, где базируется данный клуб.

Модель пожаловалась на поступившие в её адрес угрозы в личном аккаунте в Instagram. В сообщении она проинформировала, что жена Аршавина в «комментах» пообещала не только отрезание ей пальцев на руках. Она сказала, что подложит сопернице наркотики и посадит её.

Также Аршавина сообщила Семёновой, ФСБ, как сказала соперница, уже в курсе всех её личных данных. Теперь девушка боится за свою жизнь и намерена обратиться за помощью к спорткомитету и к правоохранителям.