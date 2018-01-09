Наташу Королёву раскритиковали за то, что она «толстая» и «тётка»

Вчера, 19:14

Певица Наташа Королёва подверглась беспощадной критике со стороны своих поклонников, которых не устраивает её вес и возраст.





В Instagram певица опубликовала видео с конкурса «Новая волна» прошлого года. Во время выступления Наталья была одета в прозрачно-бежевое платье. Сквозь него фанаты смогли рассмотреть увеличившуюся фигуру артистки. За это они стали называть её «толстой», «располневшей» и «потерявшей форму». Также подписчики стали советовать ей как можно быстрее похудеть.



Также журналисты VistaNews рассказывают, что фанаты ополчились против возраста Королёвой. «Тётка уже», «Стара», - пишут они в комментариях. Стоит отметить, что на защиту любимой исполнительницы нашлось кому встать. Другие фанаты предложили критикам представить себя в возрасте Наташи, а саму звезду назвали нежной и женственной.