Насильник Шурыгиной выходит на свободу

Вчера, 19:34

Сергей Семёнов, которого признали насильником Шурыгиной, выходит на свободу. Его семья сумела добиться УДО. Информацией поделилась сестра обвиняемого.

В сообщении Семеновой Екатерины, которая приходится сестрой насильнику сказано, что она рада сообщить хорошую новость. Её брат уже в ближайшее время окажется на свободе. Она рассказала, что на протяжении целого года, семья Семёновых пыталась добиться решения суда, чтобы виновника освободили досрочно. Екатерина также поблагодарила всех тех, кто оказывал какую-либо поддержку, и был на стороне обвиняемого.

Напомним, что Шурыгина прославилась на всю Россию, когда заявила в одном из телеэфиров о том, что её изнасиловали в загородном доме. Тогда она назвала имя 21-летнего на тот момент Сергея Семёнова. После долгих разбирательств, молодого человека отправили в тюрьму.