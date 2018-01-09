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Хакеры слили в Сеть порцию порно-фото российских звёзд

Вчера, 22:09

Сегодня в Сети появились порно-фото отечественных звёзд. Их распространила группа неизвестных хакеров.

Так, среди новых «порно-звёзд» оказались Виктория Лопырёва с полностью обнажённым бюстом, Дмитрий и Валерия Якубовские, семья Мамаевых. Сейчас хакеры в открытую угрожают публикацией видеозаписей интимного характеры российских звёзд. Изначально они заявили, что откроют обществу процесс мастурбации Лопырёвой. Как оказалось, злоумышленники сдержали своё слово.

 Сейчас хакеры угрожают остальным участникам скандала, доступ к фотографиям которых удалось заполучить. По всей видимости, настроены они крайне серьёзно. Более детальной информации пока что нет, однако российские звёзды уже открыто выражают свою обеспокоенность по данному поводу.


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