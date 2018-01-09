Алёну Водонаеву подписчики сравнили с лесбиянкой

Вчера, 18:26

Подписчики Алёны Водонаевой сделали из неё лесбиянку после того, как увидели её снимок в Instagram. На нём экс-участница «Дом-2» стала целовать девушку.

К такому выводу пришли многие подписчики. Спустя некоторое время фанаты определили, что на снимках изображён муж Водонаевой Алексей Косинус. Именно с ним она на данный момент празднует медовый месяц на Бали. Подписчики подчеркнули, что Косинус имеет женственные черты лица. «У него лицо, как у женщины овальное, а форма носа, губ, брови и причёска только дополняют сложившуюся картину», - написала одна из поклонниц.

Как отмечает издание VladTime, Водонаева лишь в описании уточнила, что счастлива сейчас находиться с мужем. При этом, невнимательные поклонники уже успели прозвать её лесбиянкой. «Омерзительно девушке с девушкой целоваться», - написал пользователь Instagram в комментариях к свежим снимкам Водонаевой.