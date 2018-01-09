VistaNews.ru


Алёну Водонаеву подписчики сравнили с лесбиянкой

Вчера, 18:26

Подписчики Алёны Водонаевой сделали из неё лесбиянку после того, как увидели её снимок в Instagram. На нём экс-участница «Дом-2» стала целовать девушку.

К такому выводу пришли многие подписчики. Спустя некоторое время фанаты определили, что на снимках изображён муж Водонаевой Алексей Косинус. Именно с ним она на данный момент празднует медовый месяц на Бали. Подписчики подчеркнули, что Косинус имеет женственные черты лица. «У него лицо, как у женщины овальное, а форма носа, губ, брови и причёска только дополняют сложившуюся картину», - написала одна из поклонниц.

Как отмечает издание VladTime, Водонаева лишь в описании уточнила, что счастлива сейчас находиться с мужем. При этом, невнимательные поклонники уже успели прозвать её лесбиянкой. «Омерзительно девушке с девушкой целоваться», - написал пользователь Instagram в комментариях к свежим снимкам Водонаевой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.