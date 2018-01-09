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Сексуальный купальник Семенович сразил поклонников

Вчера, 21:22

Пользователи социальных сетей считают российскую звезду шоубиза Анну Семенович куда более сексуальной и привлекательной, нежели балерину Анастасию Волочкову.

Подписчики сравнивали двух персон в мини-купальниках. В социальной сети Instagram разразилась настоящая война среди подписчиков Анны Семенович и Анастасии Волочковой. Всё-таки, большинство считает, что первая из них выглядит куда более привлекательно и сексуально. Сейчас обе девушки отдыхают на курортах, и постоянно выкладывают в соцсети свои полуобнажённые фотографии в купальниках.

Несмотря на более «крепкое» тело, Семенович всё же считается более сексуальной, нежели «подтянутая» Волочкова. Не сложно догадаться, что причиной тому становится огромный бюст артистки, который просто не может оставить мужскую часть подписчиков без особого внимания. Интересно, что многие фолловеры считают, будто Семенович постоянно «фотошопит» свои снимки, хотя сама она того не подтверждала.


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