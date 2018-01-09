Нервный срыв и домогательства: Актриса из "Танцевальной лихорадки" рассказала о сексе в 14 лет

Вчера, 18:47

Актриса из Диснея, Белла Торн, прославившаяся за участие в «Танцевальной лихорадке», сообщила о фактах сексуального домогательства. На своей странице в Instagram 20-летняя знаменитость сообщила, что к ней приставали практически постоянно до 14, и противостоять было очень сложно. Всё началось с достаточно откровенного снимка, в подписи под которым Белла Торн поведала, что один из её костюмов настолько ей нравится, что она с удовольствием переспала бы с ним. Это поразило подписчиков артистки. Один из них сделал предположение, что у актрисы нарушение психики вследствие сексуальных домогательств, связанных с работой. Белла Торн подтвердила это, но акцентировала внимание, что съёмки к такому отношения никакого не имеют.

Позже знаменитость выставила новый пост, где уточнила ситуацию. По словам Беллы Торн, только в 14 лет она смогла запереть дверь, а потом сесть возле неё, со страхом ожидая, что произойдёт дальше. Будущая звезда боялась, что насильник снова придёт и воспользуется её беззащитностью.

Этого не случилось, и она смогла жить дальше. Однако многих девушек маньяки лишали жизни, им не повезло так, как Белле Торн, потому актриса призвала теперь не допускать подобного. Она попросила всех защищать девушек и женщин от сексуального насилия. Ранее с таким призывом выступила популярная американская ведущая Опра Уинфри.

Звезда сделала это, произнеся речь на церемонии «Золотой глобус», где ей вручали премию Сесиля Б. Де Милля – за достижения в области кинематографа. Опра Уинфри заявила о том, что нужно изменять порядки, при которых женщины слишком страдают от жестоких мужчин. Она отметила, что хочет воспользоваться временем, данным ей на церемонии для речи, чтобы поблагодарить всех женщин за их труд и самоотверженность.

Также американская ведущая упомянула случай с некой особой, которая в 1944 году подверглась сексуальному насилию, но так и не смогла добиться отплаты за это за все годы. Опра Уинфри выразила надежду, что в будущем уже не будет таких историй, и девушки, когда заходит разговор, приставали ли к ним без их согласия, не станут это подтверждать, пряча глаза. В целом, тема сексуального насилия и домогательства в настоящее время достаточно актуальна.

Психологи отмечают, что маньяки таким образом проявляют свою жажду кого-то подчинять, воплощая в жизнь неудовлетворённые амбиции. Либо иногда это просто повод доказать власть в связи с привилегиями положения. В каждой стране за сексуальное домогательство и насилие полагается соответствующее наказание, и эксперты акцентируют внимание на том, что никогда не стоит молчать, а нужно добиваться отплаты. Только необходимо делать это сразу, чтобы на руках были все необходимые доказательства.