С неизвестным мужчиной "корявые позы": Волочкова публично раздвинула ноги

Вчера, 18:35

Поклонники раскритиковали уже набившую оскомину любимую позу для фотографирования известной балерины.

Анастасия Волочкова не дает себе расслабиться даже во время отпуска. Несмотря на то, что от промозглой московской зимы прима сбежала на Мальдивы, чтобы отдохнуть, но даже там балерина не прекращает постоянные тренировки, «репортаж» с одной из них звезда и выложила в своем Instagram.

В очередной раз Волочкова продемонстрировала поклонникам свою прекрасную растяжку и извечный уже шпагат. Снимал видео неизвестный мужчина, которого было видно в зеркало тернировочного зала. Но подписчики не самым лестным образом отозвались о профессионализме Анастасии, заявив, что свою форму Волочкова потеряла уже давно, а продолжает выставлять все эти видео о своих сбитых в кровь ногах, чтобы создать видимость упорного труда, которым она постоянно прикрывается в каждом вспыхнувшем скандале.

Также пользователи отметили, что балерина лишь «машет ногами», позируя перед камерой, но никогда не показывает, как она делает упражнения на тренажерах или качает пресс. А многие ценители балета даже оценили многие позы, в которых фотографируется балерина, как неправильные или даже «корявые». К тому же, карьеру балерины Волочковой уже можно было бы и завершить, занявшись собой и дочерью, но неугомонная Анастасия продолжает истязать себя постоянными тренировками и регулярным выносом собственного «грязного белья» на публику. Хотя истинные фанаты по достоинству оценили трудолюбие артистки и похвалили ее за прилежное отношение к столь нелегкому труду.

При этом Волочкова подчеркивает свою близость к народу, в том числе уважением к народным традициям, например, русской бане и православным праздникам. Так, 4 декабря балерина отмечала Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник прима отмечала у себя дома, в кругу близких. Опубликовав снимки в Instagram по этому поводу, балерина поздравила своих подписчиков, пожелав им, чтоб в их жизни всегда была радость, любовь и позитивные эмоции, то есть все то, что нельзя купить за деньги.

В планы балерины на ближайшее будущее входит возвращение в родные пенаты в аккурат к Крещению, потому что Волочкова планирует окунуться в купель, после чего 20 января знаменитость будет отмечать свой день рождения - балерине в этом году исполнится 42 года.