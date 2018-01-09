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Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко

Вчера, 17:50

Дмитрий Тарасов, экс-супруг Ольги Бузовой и талантливый полузащитник «Локомотива», женился на модели Анастасии Костенко. Об этом стало известно из социальной сети Instagram.

Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фотографию со своего свадебного торжества, где роль невесты сыграла Анастасия Костенко. Именно модель стала разлучницей в браке футболиста и Ольги Бузовой. Снимок сопровождает комментарий: «Тарасовы. Пишите, что хотите, нам все равно. Мы счастливы».

Пока Дмитрий Тарасов благополучно устраивает свою личную жизнь в третий раз, его бывшая жена попала в больницу, где ей поставили капельницу. Звезда рассказала поклонникам, что виной тому выступает напряженный график, но сейчас смело можно предположить, что причиной госпитализации мог стать нервный срыв на фоне женитьбы когда-то горячо любимого спортсмена Тарасова.


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