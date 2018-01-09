Публично оголилась: Водонаева возмутила поклонников обнаженным фото на балконе

Вчера, 18:20

Звезда шоу «Дом-2» опубликовала фото без трусов с медового месяца.

Звезда шоу «Дом-2» Алена Водонаева в сентябре вышла замуж за музыканта Алексея Косинуса и сейчас супруги проводят медовый месяц на Бали. На своей странице в Instagram Водонаева делится с подписчиками снимками с отдыха. В комментариях пользователи радуются за пару, не перестают поздравлять и желать долгих лет счастливой семейной жизни.

Но одна фотография слишком взбудоражила подписчиков и разделила их на два лагеря. На снимке теледива запечатлена на балконе отеля, без нижнего белья, прикрывшись легким халатом. Фото без трусов возмутило поклонников, которые пристыдили замужнюю женщину за такое откровение. Многие недоумевают, как ее муж может позволять публиковать такие фотографии, ведь на снимке отчетливо видно отсутствие трусов. К тому же, эти фото может увидеть сын Водонаевой, или его друзья. Поклонники посоветовали звезде быть скромней и носить с достоинством статус жены и матери.

Стоит отметить, что не все подписчики увидели в обнаженном фото Водонаевой что-то эротическое. По словам фанатов, бывшая участница «Дома-2» отлично выглядит, имеет шикарную фигуру и выглядит нежной и счастливой. К тому же утро на Бали в медовый месяц должно быть именно таким.

Также возмущение подписчиков вызвало видео с медового месяца Водонаевой и Косинуса, на котором она целует ступни супругу, во время купания в бассейне. Подписчики сошлись во мнении, что нельзя выставлять на показ такие вещи, не все люди могут нормально такое воспринимать, и это перерастет в очередную порцию негативных комментариев.

Известно, что Алена Водонаева давно не обращает внимания на критику, а лишь советует тем, кто пишет злые и негативные комментарии быть поосторожней. По мнению телеведущей, в мире все возвращается к человеку на энергетическом уровне, и именно таким образом у людей появляются проблемы со здоровьем, в личной жизни и финансовом плане. Поэтому следует быть осторожным с завистью и злостью. По мнению телеведущей, «выливать желчь» на чьей-либо странице в социальной сети, это все равно что прийти в гости к кому-то в грязной обуви и потоптаться по всем комнатам. Поэтому перед тем, как прокомментировать чью-то жизнь, нужно обратить внимание на себя и свой дом. Водонаева пожелала своим подписчикам стать добрее и счастливее в Новом году, а также встретить настоящую любовь.