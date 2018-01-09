Обиженная жюри «Минута славы» 8-летняя девочка стала «Человеком года»

Вчера, 23:45

Ровно год назад 8-летняя жительница Нижнего Тагила Виктория Старикова пришла на телевизионное шоу «Минута славы». Жюри раскритиковало девочку за выбор песни, после чего юная певица стала одной из самых обсуждаемых персон сети. Теперь же Вика стала «Человеком года».

Годом ранее Старикова спела под аккомпанемент на рояле песню Земфиры «Жить в твоей голове». Шокированные члены жюри, в лице Ренаты Литвиновой и Владимира Познера, раскритиковали 8-летнюю Вику и ее родителей за выбор песни. Позднее к звездам отечественного шоу-бизнеса присоединилось интернет-сообщество. Несмотря на негодование со всех сторон, юная певица прошла в следующий этап, исполнив песню Сергея Трофимова «Родина». Вика снова получила порцию жесткой критики и покинула шоу.

Как бы там ни было, «Минута славы» превратила Старикову в звезду государственного уровня. Не так давно девочка получила премию «Человек года» в Нижнем Тагиле. Жюри данного конкурса поставило исполнительницу на первое место в категории «Дети, прославившие город». Сейчас Вика продолжает активно заниматься вокалом.