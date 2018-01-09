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«Нужно лечиться»: Жену Аршавина заподозрили в неадекватности

Сегодня, 15:43

После инцидента со снятием супруги известного российского футболиста Андрея Аршавина Алисы с рейса «Аэрофлота», знаменитость заподозрили в неадекватности и всё чаще рекомендуют пройти лечение в психиатрической клинике. Поводом для этого стало поведение женщины и её высказывания.

В социальных сетях Алиса постоянно утверждает, что её действия на борту самолёта были продиктованы крайней необходимостью, потому как её ребёнку нужно было срочно сменить подгузник. Именно потому, что в салоне бизнес-класса распространился неприятный запах её и сняли с рейса, заявляет Аршавина. При этом многие пользователи не верят супруге экс-капитана сборной России, сомневаясь в её адекватности, и рекомендуют ей пройти лечение.

Напомним, жену Аршавина вынудили покинуть самолёт, летевший в Казахстан из-за невыполнения требований экипажа. Позже в «Аэрофлоте» заявили, что женщина представилась бортпроводницам «майором ФСБ». Также спустя время стало известно, что с телефона знаменитости одной из стюардесс поступают угрозы.


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