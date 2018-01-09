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Актер Владимир Стеклов развелся с третьей женой

Сегодня, 15:38

Актер Владимир Стеклов, которому 3 января исполнилось 70 лет, развелся со своей третьей женой Ольгой. Оказывается, они развелись три года назад и скрывали это от СМИ.

70-летний Владимир Стеклов был трижды женат. Первый раз он связал себя узами брака с Людмилой, тогда у них родилась дочь Агриппина. Второй раз актер повел к алтарю Александру, а в третий раз Ольгу. С которой у них роилась дочь Глафира. Три года назад союз с Ольгой, работающей стоматологом, был официально расторгнут, но только сейчас артист рассказал об этом журналистам.

По словам Владимира Стеклова, если он почувствует, что рядом находится та самая, то не раздумывая женится и в третий раз. Он, как и все люди, хочет чувствовать себя любимым и счастливым. Журналисты предполагают, что актер закрутил роман с 29-летней Ренатой Буркиной, актрисой из театра, которым он заведует.


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