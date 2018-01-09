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Певец Шура прибыл для лечения в Курган

Сегодня, 15:25

Популярный российский певец Шура приехал для прохождения лечения в клинику Илизарова в Курган.

О желании поправить своё здоровье Шура заявил ещё пару месяцев назад. Тогда певец спокойно гулял по улицам и центру Екатеринбурга. Однако спустя некоторое время он поехал в клинику Кургана. Шура рассказал, что он обещал после Нового года направиться на лечение, и своё обещание он сдержал.

Артист планирует пробыть в Кургане несколько месяцев. Он даже заснял мини-видеоэкскурсию по своей палате. Он также отметил, что там даже сделали к его приезду ремонт. Зрителям и фанатам певец также показал свою небольшую больничную кухню и ванную комнату.


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