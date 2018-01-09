Постаревшая Елена Корикова показала фото с красавцем-мужчиной

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Известная отечественная актриса Елена Корикова продемонстрировала снимок с молодым красавцем-мужчиной, во время отдыха на горнолыжном курорте. Однако поклонники были неприятно удивлены от того, как постарела актриса.

45-летняя Елена Корикова не любит обсуждать с журналистами тему личной жизни и свои отношения с мужчинами. Однако на днях актриса все-таки показала одного красавца рядом с собой. По словам Кориковой, мужчина помогал ей учиться кататься на лыжах. Фанаты отметили, какая бы красивая пара получилась.

Кроме того, поклонники в комментариях стали критиковать знаменитость за «восковое» лицо. Причиной тому стала чрезмерная любовь Кориковой к «уколам красоты».