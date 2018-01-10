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Актриса из «Танцевальной лихорадки» поддержала жертв домагательства

Сегодня, 00:15

Жертв сексуального насилия поддержала актриса из «Танцевальной лихорадки». Белла Торн призналась, что в детстве тоже подвергалась домогательствам.

В последние несколько месяцев весь мир обсуждает тему сексуального насилия. Остро она открылась после того, как разразился скандал вокруг Харви Вайнштейна, который много лет подряд подвергал сексуальному насилию женщин. После признания некоторых жертв продюсера, по миру прокатилась лавина признаний, в которых знаменитые люди и не очень, сообщали, что были жертвой подобного насилия.

В поддержку жертв сексуального насилия и против такого явления выступила актриса Белла Торн, которая известна по фильму «Танцевальная лихорадка». На своей страничке в социальной сети Instagram. Звезда сообщила, что в 14 лет сама стала жертвой насилия, остановить этот процесс она смогла только усилием воли – закрыв дверь своей спальни на ночь. Ранее актриса уже выступила в поддержку жертв подобного рода на своей страничке с социальной сети Twitter.

Напомним, что последний сексуальный скандал в Голливуде разразился 6 января. В домагательствах обвиняли сценариста и режиссера Пола Хаггиса. Против него выступили четыре женщины, которые стали его жертвами. Сам режиссер еще не отреагировал на предъявленные ему обвинения.

 


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