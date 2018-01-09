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Канье Уэст исполнил желание умирающей поклонницы

Сегодня, 13:49

Знаменитый рэпер Канье Уэст исполнил последнее желание умирающей поклонницы, связавшись с ней посредствам FaceTime. Об этом общественности поведала еще одна поклонница музыканта по имени Дебби, написав сообщение в Twitter.

По словам Дебби, в ее городе проживала девочка, которая была влюблена в творчество Канье Уэста. У нее был диагностирован рак и жить ей оставалось совсем недолго. Семья тяжелобольной обратилась к рэперу с просьбой исполнить последнее желание их ребенка, в чем он не смог отказать. Уэст связался с девочкой по FaceTime и поговорил с ней, исполнив ее любимую композицию «I Love Kanye».

Ким Кардашьян, супруга благородного исполнителя, подтверждает слова Дебби и отмечает, что они с мужем молятся за семью погибшей от рака девочки. О поступке Канье Уэста никто бы и не узнал, если бы не Дебби, решившая, что справедливо рассказать о добром деле.


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