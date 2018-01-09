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Собчак определила для себя понятие Родина

Сегодня, 13:40

Телеведущая и журналист Ксения Собчак, намеревающаяся участвовать в президентских выборах 2018 года от фракции «Гражданская инициатива», рассказала журналистам, что для нее значит понятие Родина.

«Моя Родина – это Россия. Я очень люблю нашу страну. Страну, в которой родился мой сын. Лишь в России, я чувствую себя как дома», - приводят слова Собчак авторитетные отечественные СМИ.

Также телеведущая рассказала о событии в 2017 году, которое ее потрясло больше всего. Звезда отечественного шоу-бизнеса была крайне удивлена, узнав об очередном выдвижении Владимира Путина на пост президента России. Собчак заявила, что очень гордится своим решением составить конкуренцию в гонке за президентское кресло действующему главе государства и остальным кандидатам. В завершении журналистка призналась в отсутствии у себя чувства переживания о поступках прошлого, призвав всех смотреть в будущее и не оглядываться назад.


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