Кольцо и интрига: Ирина Шейк стала женой Бредли Купера?

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Фанаты супермодели Ирины Шейк заявили, что она стала женой Бредли Купера. Такие выводы подписчики страницы звезды в Instagram сделали по снимку, где в руках у девушки краб.

Подписи под фотографией никакой не было, да и не морское создание заинтересовало поклонников, а то, что на левой руке манекенщицы заметно кольцо. Собственно, многие предполагали, что дело когда-то дойдёт до брака. Дело в том, что Ирина Шейк и Бредли Купер вместе с 2015 года и даже растят дочку. По какой причине столь долгий период времени знаменитости не оформили официально отношения, многим было не совсем понятно, и подписчики всё ждали, когда случится такое событие. Ирина Шейк пока догадки поклонников не прокомментировала, как и нет ничего на странице Бредли Купера.

Крепкая семейная жизнь между звёздами часто, в целом, подвергается сомнению. Психологи отмечают, что известность очень сильно влияет на характер, порой делая артистов нервными. Кроме того, имеет место своеобразная конкуренция, учитывая фанатов и фанаток знаменитостей. Известны случаи, когда селебрити расставались со своими вторыми половинками ради поклонников или поклонниц, которые, как они считали, любят их больше.

Немаловажная причина – необходимость вести себя так, чтобы с любого ракурса всё казалось идеально. Папарацци активно следят за артистами, делая порой достаточно провокационные снимки практически из ничего. Например, иногда актёр может наклониться близко к знакомой, а потом напишут, что он с ней целовался. Стремление отдельных представителей прессы к сенсационности нередко играет злую шутку с теми, про кого они, собственно, пишут. Собственно, потому успешные звёздные браки можно практически пересчитать на пальцах. Примерно также и в отношении пар, которые долго встречались, потом решили пожениться.

Кроме Ирины Шейк и Бредли Купера, которым некоторые эксперты уже даже нагадали счастливую семейную жизнь, несмотря на особенности характера артистов, из недавних случаев стоит выделить, в первую очередь, актрису Гвинет Пэлтроу и продюсера Брэда Фэлчака. Пара сообщила о своей помолвке также спустя три года отношений. Звёзды заявили, что им очень помогло наличие совместных успехов и неудач, поскольку так семейная жизнь станет счастливее и здоровее.

Также в ноябре прошлого года появилась информация о браке Майли Сайрус и Лиама Хэмсворта, которые встречались с переменным успехом с 2008 года, время от времени расставаясь. В 2016 они снова сошлись, в итоге сыграв свадьбу через год.