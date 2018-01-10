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Пользователей сети очаровало рождественское фото Галкина и Пугачёвой

Сегодня, 01:30

Пользователей интернета очаровало праздничные рождественский снимок Максима Галкина и его супруги Аллы Пугачёвой. Фанаты звёздной пары в очередной раз отметили, что известная певица сильно сбросила лишний вес. Отмечается, что Пугачёва и Галкин встретили праздник на домашней вечеринке в кругу друзей.

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие» Ольга Орлова загрузила на свою официальную страницу в Instagram фотографию с празднования Рождества, которое проходило в компании её звёздных друзей.

Орлова подписала свой пост словами: «Рождественские встречи!». На снимке певица позирует с Аллой Борисовной и её супругом Максимом Галкиным. И снова звёздная пара забрала всё внимание поклонников на себя. Многие в комментариях к фотоснимку написали, что Пугачёва очень сильно похудела.

Люди писали, что Алла Борисовна так сильно похудела, что её Галкин перестанет любить. Другие же отметили, что певице уже давно стоит поделится с общественностью её секретом молодости, потому что состояние её внешнего вида в её почётном почти 70-летнем возрасте поражает.


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