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The Weeknd прекратил сотрудничать с брендом H&M из-за расизма

Сегодня, 13:04

Популярный в Канаде певец The Weeknd  сообщил, что из-за расизма прекратил сотрудничать с брендом H&M, выпускающим одежду. Его недовольство вызвала реклама фирмы, на которой изображён темнокожий мальчик в толстовке с надписью, что он является в джунглях самой крутой обезьянкой.

Певец в своём аккаунте сообщил, что он, увидев утром подобную рекламу, испытал состояние настоящего шока и смущения. The Weeknd считает себя глубоко оскорблённым лично и принял решение, более не сотрудничать с H&M.

Компанией уже принесены извинения за данный инцидент. Картинка, вызвавшая шквал критики, удалена из рекламной компании H&M.

По сообщению её представителей, «внутренняя практика» будет пересмотрена. При этом фирма продолжает верить, что всё, что она делает, является разнообразным и эксклюзивным.

Однако, согласно заявлению H&M, все толстовки с данным принтом будут изъяты из продаж в магазинах всего мира, которые торгуют вещами данного бренда.

Ранее H&M в сотрудничестве с The Weeknd выпустила две совместные коллекции. Последняя из них появилась в продажах в прошедшем сентябре.


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